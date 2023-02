"Il bacio della donna ragno", tre date per la prima assoluta del Teatro della Limonaia

Il 17, 18 e 19 febbraio andrà in scena al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino "Il bacio della donna ragno", prima assoluta dell'Associazione Culturale Teatro della Limonaia nel progetto Intercity Winter 2023. Lo spettacolo, tratto dal romanzo scritto da Manuel Puig nel 1976, vedrà sul palco Samuele Picchi e Lorenzo Volpe, per la regia, scene, costumi e luci di Dimitri Milopulos, con la partecipazione straordinaria di Teresa Fallai, traduzione Angelo Morino, drammaturgia Dimitri Milopulos e realizzazione costumi di Silvana Castaldi. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.30.

Il protagonista della trasposizione teatrale sarà Samuele Picchi, giovane attore empolese, diplomato al Centro sperimentale di Cinematografia e Teatro di Roma che dopo le performance in Tebas Land di Sergio Blanco e Principio di Archimede di Josep Maria Miró, torna in scena nei panni di Luis Molina.

"È la storia di due detenuti il cui destino si incrocia all’interno di una piccola cella in un carcere. Valentin Arregui, incarcerato e torturato perché leader di un movimento politico di opposizione e Luis Molina, omosessuale, arrestato per atti osceni. Per evadere con la mente, unico appiglio di libertà per entrambi, dalla ingiusta e pesante prigionia, Molina trasporta Valentín in un mondo immaginario, dove tutto è possibile, attraverso il racconto di intrecci di trame di film e delle loro protagoniste, donne bellissime, affascinanti e irrequiete. Ma allo stesso tempo mentre i due trovano modi per coesistere, lasciando spazio alla propria libertà, rivalutando possibilità di amicizia e di desiderio, frustrazione e appagamento carnale e morale, dietro le loro spalle il potere del Potere intreccia una ragnatela che li sterminerà".

Il bacio della donna ragno viene scritto da Manuel Puig nel 1976 in forma di romanzo e poi successivamente sarà lo stesso autore a trarre la versione teatrale. Nel 1985, viene adattato per il grande schermo con William Hurt nei panni di Molina, in un'interpretazione che gli valse l'Oscar, e ancora dopo diventa un musical di Broadway. Pochissime invece sono le versioni teatrali negli ultimi decenni.

