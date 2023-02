King Princess a Lucca nella serata dei Sigur Ros

Il cartellone di Lucca Summer Festival si arricchisce di un altro grande nome della scena internazionale con King Princess che aprirà la serata del 12 Luglio che vedrà poi sul palco i Sigur Rós.

Nata e cresciuta a Brooklyn, New York, King Princess è una cantante, polistrumentista, cantautrice e produttrice il cui singolo di debutto, un'ode a storie queer non raccontate intitolato 1950, è diventato un successo immediato con oltre 600 milioni di stream ottenendo lo status di platino negli Stati Uniti e in Australia.

Il suo album di debutto Cheap Queen è stato pubblicato nel 2019 tramite la Zelig Records/Columbia Records di Mark Ronson riscuotendo un ampio successo di critica da parte di The New York Times, Pitchfork, NPR, Rolling Stone e altri, e si è esibita al "Saturday Night Live” e al "The Late Show" con Stephen Colbert. I suoi tour sold-out l'hanno portata in giro per il mondo dal Coachella al Glastonbury, al Governors Ball e al Bonnaroo e l'hanno portata sulla copertina di V Magazine, GQ Style UK, Highsnobiety e altro ancora.

Nel luglio 2022, ha pubblicato il suo secondo album Hold On Baby, condividendo i compiti di produzione con Ethan Gruska, Aaron Dessner, Dave Hamelin e Mark Ronson.L'album presenta contributi di Justin Vernon, Bryce Dessner, James Krivchenia e la batteria di Taylor Hawkins nell'epico brano Let Us Die. Negli ultimi anni è stata opening act di band prestigiose come Florence + The Machine, The Strokes e Red Hot Chili Peppers.

