Lotta alla corruzione, l’Università di Pisa ospita il convegno sulla Convenzione di Merida

Il 16 e il 17 febbraio l'Aula magna storica del Palazzo della Sapienza (via Curtatone e Montanara 15), ospita il convegno “La convenzione di Merida compie 20 anni: per un bilancio del contrasto alla corruzione”. Il convegno è dedicato alla Convenzione contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riunitasi a Merida, in Messico.

A partire dalle 11.00 di giovedì 16 febbraio, dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi e del direttore del Dipartimento di Scienze politiche Carmelo Calabrò, si tiene una tavola rotonda su “Il contrasto istituzionale e i legami tra la criminalità organizzate e la corruzione” introdotta dal professor Alberto Vannucci. Partecipano alla discussione Antonino Buda, Capo del I Reparto Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Mirella Dummar Frahi, Chief of civil society unit at the United Nations office on drugs and crime (UNODC) e Mathias Huter, Managing director at UNCAC coalition Q&A.

Il programma del convegno proseguirà con diversi panel e momenti di discussione in cui professori e ricercatori affronteranno il tema del contrasto alla corruzione da un punto di vista istituzionale, accademico, civico e culturale.

L’iniziativa si colloca all’interno del progetto “Conoscenza e azioni, contro le mafie e la corruzione” (finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Fondo Cultura della Legalità) e in dialogo con il Prin Politicanti – The Politicisation of Corruption and Anticorruption strategies in Italy (Università di Pisa, Cattolica del Sacro Cuore, Roma La Sapienza e Perugia) e il Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione (Università di Pisa, Torino, Napoli e Palermo, con l’associazione Libera).

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa