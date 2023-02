Miciamici Empoli, i gatti più simpatici al Palazzo delle Esposizioni

Torna Miciamici, la 23sima festa del gatto randagio. Al Palazzo delle Esposizioni di Empoli domenica 19 febbraio la mostra felina premierà gatti di razza, maschi e femmine di gatto a pelo lungo e pell corro oltre ai cuccioli. Le iscrizioni saranno aperte dalle 10 alle 15, alle 16 la presentazione dei mici e la premiazione. In giuria medici veterinari ed esperti. Sarà premiato anche The best in Show. L'evento è in collaborazione con l'associazione Aristogatti, Radio Lady 97.7 è media partner dell'iniziativa. Il ricavato sarà interamente devoluto al sostentamento degli ospiti del gattile.