Mida 2023, l'Artigianato d'eccellenza torna con la mostra Abita

Conto alla rovescia per MIDA 2023, la Mostra Internazionale delll’Artigianato, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, che si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 25 aprile al primo maggio in contemporanea con ABITA, la mostra sul ‘pianeta’ casa a 360° che offrirà soluzioni innovative nel settore dell’arredamento, della bioedilizia, del design, del verde. ABITA è organizzata da Sicrea in collaborazione con Confartigianato Firenze, Confedercenti Firenze, CNA Firenze.

Occasione ghiotta per i visitatori che potranno visitare entrambe le mostre con lo stesso biglietto d’ingresso incontrando espositori, tecnici ed esperti dei vari settori, per un’offerta sempre più completa ed esaustiva.

Sono già numerose le imprese artigiane, i designer, i progettisti, i giovani maker iche hanno deciso di partecipare a MIDA, riconfermando la forza attrattiva della mostra e della Fortezza per il lancio dell’artigianato del futuro. Saranno ancora una volta loro i veri protagonisti che si riprederanno la scena In Fortezza presentando su una superficie espositiva di oltre 25mila metri quadrati, ad un pubblico di appassionati e di operatori qualificati (+ di 56.500 i visitatori dell’edizione 2022), non solo alchimie e segreti di bottega ma anche pezzi unici esclusivi e ipertecnologici. Parole d’ordine: creatività, bellezza, innovazione per un futuro del ‘saper fare’ sempre più green e sostenibile, attrattivo e al passo con i tempi.

Ricco il palinsesto degli eventi con mostre, installazioni, laboratori didattici e lavorazioni in diretta e la partecipazione della community artigiana globale.

Al termine della mostra fisica, la mostra continuerà su Emporio MIDA, la vetrina digitale che Firenze Fiera mette a disposizione degli espositori per entrare in contatto diretto con nuovi clienti affidandosi ad un database di 9.000 operatori e 85.000 contatti social e grazie a campagne di web marketing e soluzioni personalizzate.

INFO: Orario di apertura: 25-29-30 aprile e 1° maggio: 10.00/22.00 - 26-27-28 aprile: 10.00/20.00

Ristorazione all’aperto: aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00

Costo del biglietto per MIDA + ABITA: INTERO: € 7,00 on site - € 6,00 online – RIDOTTO: €

