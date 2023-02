No alla Multiutility, Trasparenza per Empoli raccoglie le firme per le osservazioni

Come comitato cittadino Trasparenza per Empoli, con l'importante aiuto di Donella Bonciani, Luca Scarselli e Rossella Michelotti, abbiamo preparato una serie di osservazioni alla proposta presentata nel consiglio comunale del 30 gennaio dalla nostra Sindaca Barnini, per la realizzazione di una società “New Publiservizi spa”.

Abbiamo organizzato una raccolta firme di adesione alle osservazioni che saranno da noi presentate all'Amministrazione Comunale. Ecco le date ed i luoghi in cui sarà possibile sottoscrivere le osservazioni ma soltanto per i cittadini residenti ad Empoli.

- Martedì 14 febbraio dalle ore 18 alle 19,30 in Piazza della Vittoria al Bar Vittoria

- Mercoledì 15 febbraio dalle ore 18 alle 19,30 alla Casa del popolo di Santa Maria

- Giovedì 16 febbraio dalle ore 21,30 alle ore 23 alla Casa del Popolo di Marcignana

- Venerdì 17 febbraio dalle ore 11 alle 13 alla Casa del popolo delle Cascine

Questa “New Publiservizi spa”, riguardante 19 comuni, avrà il ruolo esclusivo di cercare di aggregare i piccoli comuni che aderiranno a Multiutility Toscana con l'intento dichiarato, ma non dimostrabile, di cercare di raggruppare e meglio rappresentare la titolarità delle quote dei territori della Val d’Elsa.

La maggioranza della Holding Multiutility Toscana sarà comunque sempre saldamente in mano ai Comuni di Firenze e Prato. Questo è dichiarato da un documento digitalmente firmato da presidente ed amministratore delegato di Alia nel quale si legge chiaramente che “Gli azionisti pubblici stabiliscono una maggioranza qualificata che propone la lista con le indicazioni di Presidente e AD, l’accordo deve prevedere formule che impediscano il formarsi di una maggioranza contraria a Firenze.”

L'unica cosa certa quindi saranno i costi che i comuni dovranno sostenere per la realizzazione e la gestione dell'ennesima struttura concepita in conseguenza del problematico progetto Multiutility Toscana II, che fortunatamente non è ancora partito, ma già comincia a creare grattacapi ai comuni che si sentono costretti a cercare forme di tutela rispetto alla logica privatista con la quale stanno pensando questo progetto.

Certamente questa New Publiservizi spa non serve ai cittadini utenti e non potrà realmente rappresentare la titolarità delle quote dei territori della Val d’Elsa, come già sottoscritto anche dai vertici di Alia.

Trasparenza per Empoli