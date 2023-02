Nozze d'oro a Montespertoli, 40 coppie si incontrano per San Valentino

Ieri, nell’occasione di San Valentino, l’amministrazione comunale di Montespertoli ha incontrato le coppie che festeggiano le Nozze d'Oro.

Circa 40 coppie sposate nel 1973 hanno accolto l’invito dell’Amministrazione e sono state festeggiate, con una breve cerimonia presso l'Auditorium "Mauro Marconcini" al Centro per la Cultura del Vino "I Lecci", dal Sindaco accompagnato dall'Assessora alle politiche per la famiglia, Daniela Di Lorenzo.

Una festa molto sentita e attesa dalle coppie montespertolesi che hanno vissuto e condiviso un lungo percorso insieme, ma anche un'occasione per festeggiare le coppie che rappresentano un esempio di tenacia, passione e d'amore.

"Sposarsi è decidere di fare un cammino insieme e questo è stato lungo 50 anni. La vita insieme è spesso venire a compromessi l’uno con l’altra, fare spesso un passo indietro per far piacere alla persona a cui si vuole bene ma è anche fare aspre litigate per poi fare subito pace e non andare mai a letto con il cuore arrabbiato", dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. "É stato questa una bella occasione anche per conoscerci meglio e sentirsi ancora di più parte della comunità di Montespertoli"

L’Auditorium affollatissimo e la cerimonia molto partecipata anche dai famigliari delle coppie, figli e nipoti non si sono persi questo appuntamento di gioia. Un clima festoso ha caratterizzato tutta la serata che ha visto il Sindaco Alessio Mugnaini e l’Assessora Daniela Di Lorenzo salutare e consegnare una pergamena ricordo accompagnata da un piccolo omaggio di olio e vino del territorio ad ogni coppia.

Per chi volesse ricevere la foto in buona qualità può scrivere a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571600209.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa