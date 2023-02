Potatura alberi a Fucecchio e San Pierino, lavoro su 160 piante

Un imponente intervento di potatura degli alberi sta interessando in questi giorni Fucecchio e la frazione d'oltrarno di San Pierino. Ben 160 piante, molte delle quali di notevoli dimensioni, sono oggetto di taglio da parte delle ditte incaricate dall'amministrazione comunale.

Ieri e oggi gli addetti sono al lavoro nella zona sportiva di San Pierino, in particolare lungo via del Giardino, dove sono presenti decine di platani. Una stessa tipologia di intervento interesserà anche 60 magnolie in via Mazzini a Fucecchio e numerosi pioppi cipressini e lecci, come quelli in piazza della Chiesa sempre a San Pierino.

Si tratta di uno degli interventi programmati dal Comune di Fucecchio per la cura del verde che vengono realizzati durante il periodo invernale e che hanno lo scopo di dare stabilità alle piante e contestualmente di garantire la sicurezza di persone e mezzi.

"Ogni anno – spiega il sindaco Alessio Spinelli – stanziamo somme significative per la potatura delle piante. Una spesa indispensabile per garantire il benessere delle piante e la sicurezza delle persone. I rami che vengono tagliati durante l'intervento saranno lavorati e trasformati in cippato e quindi utilizzati come materiale per alimentare gli impianti di riscaldamento. Dalle potature all'energia termica in un percorso di economia circolare che evita sprechi e conferimenti in discarica".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa