Primarie Pd, Mercanti a San Miniato Basso incontra gli amministratori

Giovedì 16 febbraio alle 18 presso la Sala Gabbriello Bertini, accanto alla Casa culturale di San Miniato Basso, si terrà un incontro pubblico tra amministratori locali organizzato dai comitati per Stefano Bonaccini dell’Empolese-Valdelsa e della provincia di Pisa alla presenza di Valentina Mercanti, candidata della mozione Bonaccini alla Segreteria regionale del Partito Democratico della Toscana.

L’evento, nato dall’iniziativa dei Sindaci di Empoli e di San Miniato, Brenda Barnini e Simone Giglioli, sarà un momento in cui Mercanti ascolterà contributi e riflessioni dei Sindaci, degli assessori e dei consiglieri comunali dei due territori, con l’obiettivo di dare centralità al grande patrimonio di esperienza e di elaborazione politica che gli amministratori locali del Pd in Toscana hanno a disposizione. Saranno infatti presenti amministratori locali dagli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa e dalla provincia di Firenze, dal comprensorio del Cuoio e della provincia di Pisa. Parteciperà infine Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale e coordinatore regionale della campagna di Stefano Bonaccini.

L’iniziativa rientra nella intensa campagna di ascolto che Valentina Mercanti sta svolgendo in queste settimane in tutta la Toscana, a dimostrazione della volontà di costruire un Partito Democratico in cui il coinvolgimento dei territori e degli amministratori locali soprattutto dei comuni medi e piccoli sia una priorità, come si evince anche dalla proposta - presente nel programma della candidata alla Segreteria regionale - di costituire un “forum dei Sindaci e degli amministratori” che dia centralità alla voce dei territori.

Si ricorda che il voto per la scelta del Segretario regionale del Pd Toscana avverrà lo stesso giorno delle primarie per la scelta del Segretario nazionale del Pd, il 26 febbraio: i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e per votare non sarà necessario essere iscritti al Partito Democratico. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.stefanobonaccini.it.