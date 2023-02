Raccolta di farmaci da record, 374 confezioni donate a Castelfiorentino

La solidarietà autentica, quella che nasce da un gesto anonimo per dare una mano a chi ha bisogno. E’ con questo spirito che lo scorso fine settimana si è tenuta anche a Castelfiorentino la “Giornata Nazionale di raccolta del farmaco”, coinvolgendo tutte le farmacie del territorio. La risposta dei castellani non si è fatta attendere: la raccolta è stata infatti un successo, avendo raggiunto la quota record di ben 374 confezioni di farmaci “da banco” (esclusi dal rimborso del SSN) da destinare alle famiglie bisognose.

Promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e dalla Misericordia in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, Prociv Arci, AUSER, AVIS, AVO, Fratres e Caritas (unitamente ad altre associazioni di volontariato), alla raccolta hanno aderito tutte le farmacie del territorio (farmacie comunali 1 e 2, farmacia Venturi, farmacia di Granaiolo) con il supporto insostituibile dei volontari.

“Si tratta – ha osservato Eros Coli, che ha coordinato la raccolta - di un importante quantitativo di farmaci che ci consentiranno di aiutare quei soggetti in difficoltà che non possono acquistarli. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno donato i farmaci e con essi tutti i titolari delle farmacie e i loro collaboratori che si sono impegnati. Un sincero grazie anche ai volontari Auser, Avo, Caritas, Misericordia, Soci Unicoop Castelfiorentino, Fratres, che nella giornata di sabato 11 e domenica 12 si sono presentati presso le farmacie per contribuire, con la loro presenza fisica, alla raccolta”.

I farmaci saranno consegnati alla Misericordia di Castelfiorentino che destinerà questi medicinali a tutte le persone e famiglie economicamente in difficoltà.

“Speravamo quest’anno di tornare ai livelli di pre-covid - osserva l’assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – e invece li abbiamo addirittura superati con questa raccolta, che ha dimostrato ancora una volta il buon cuore dei castellani. Un risultato che assume un valore doppio, poiché in questo periodo le famiglie stanno subendo anche il peso dei costi dell’energia e dell’inflazione. Una situazione difficile, che però non li ha indotti a rinunciare di dare un aiuto concreto a chi ha sicuramente più bisogno. Ringrazio tutti i titolari delle farmacie per la loro collaborazione, e tutti i volontari delle associazioni che hanno partecipato alla raccolta, da sempre una ricchezza e un punto di forza della rete di protezione sociale del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa