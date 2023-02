Raccolta del farmaco, a Poggibonsi quasi mille medicinali raccolti

Durante la Giornata di Raccolta del Farmaco, promossa sul territorio nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus (https://www.bancofarmaceutico.org/), sono stati donati nelle farmacie di zona aderenti (Comunale Poggibonsi, Del Zanna, Dr. Max Poggibonsi, il Romituzzo, Staggia e Comunale S. Gimignano) ben 964 confezioni di medicinali senza obbligo di ricetta che serviranno a curare coloro in particolare stato di necessità che si rivolgono alla Misericordia di Poggibonsi .

"Rivolgo un calorosissimo ringraziamento ai cittadini che con la loro generosità hanno fatto in modo che nessuno debba scegliere se mangiare o curarsi, alle farmacie che si sono messe a disposizione, ai farmacisti, ai nostri volontari e alla coordinatrice storica della raccolta a Poggibonsi Luisa Giolli. La collaborazione di tutti i soggetti coinvolti ha mostrato come è possibile realizzare gesti di solidarietà concreta nei confronti di chi ne ha più bisogno" dice soddisfatta la dott.ssa Simonetta Viviani Responsabile del Banco Farmaceutico della Misericordia di Poggibonsi.

Coloro che si trovano in stato d'indigenza e necessitano di farmaci senza obbligo di ricetta (OTC) possono rivolgersi alla Misericordia in via A. Volta, 38/a il martedì dalle 17 alle 19 e il giovedì dalle 10:30 alle 12.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi