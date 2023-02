Raid nelle ville della Versilia, due arresti

È in corso l'operazione Notte fonda della polizia di Lucca, dove due uomini albanesi sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di 15 furti in abitazione tra Lucca e la Versilia.

La Squadra Mobile, all’esito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP, nei confronti dei due, di 34 e di 44 anni, residenti in provincia di Massa, ritenuti responsabili di numerosi furti in villa in Versilia, commessi la scorsa estate.

Secondo quanto appurato, i raid avvenivano sistematicamente in orari notturni e con la presenza di persone in casa, a volte anche bambini. Le vittime erano quasi sempre turisti stranieri, che avevano affittato residenze per brevi periodi. Una prima svolta nelle indagini si è avuta dopo che in occasione di uno di questi furti, è stata rubata un’auto, un'Audi Q3 Sportback nera con i vetri oscurati.

Attraverso i lettori targhe dei comuni della Versilia, è emerso che i passaggi del mezzo venivano rilevati soltanto in orari notturni ed in zone isolate residenziali, caratterizzate dalla presenza di una forte concentrazione di ville.