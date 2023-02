Apre a Milano 'Rivoire', storico caffè di Firenze

Rivoire esce da Firenze e apre anche a Milano. Il famoso caffè di Firenze ha in programma l'apertura di tre locali nel capoluogo lombardo. A Pasqua la prima, nel quartiere Brera, in piazza Formentini; in seguito toccherà a piazza Oberdan a Porta Venezia e poi alla Stazione Cadorna.

La celebre pasticceria e cioccolateria di piazza della Signoria sarà dunque anche a Milano. Da poco ha celebrato i 150 anni e si è regalata le tre novità milanesi.

Carmine Rotondaro, attuale proprietario, ha ideato una particolare concezione di decorazione delle pareti, che saranno ricoperte da immagini di opere rinascimentali e barocche. Presenti arredi in legno come a Firenze. Protagonista indiscusso il cioccolato di Rivoire, che esiste dal 1872.