Sciopero venerdì 17 febbraio: le fasce orarie garantite da Autolinee Toscane

Venerdì 17 febbraio i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato USB Lavoro Privato, che coinvolge anche il settore TPL, e uno aziendale indetto dal sindacato COBAS.

Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, che cambiano rispetto a quelle applicate fino ad oggi, quando erano differenti per area e territori sulla base di precedenti accordi sindacali. A partire da questo sciopero, e così sarà anche per quelli futuri, le fasce di garanzia saranno uniche ed uguali per tutta la Toscana.

Si invita tutti i passeggeri, studenti e lavoratori, a prenderne nota perché differenti da quelle che venivano applicate in precedenza.

Il servizio sarà garantito tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

Questi scioperi coinvolgeranno sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di COBAS, USB e CUB Trasporti del 2 dicembre 2021, fu del 22,17%.

Lo sciopero generale e nazionale è stato indetto da USB Lavoro Privato per chiedere la calmierazione dei prezzi, blocco delle spese militari, modifica di appalti e subappalti dei servizi, sicurezza sul lavoro, salario minimo, diritto allo sciopero e una legge sulla rappresentanza. Mentre lo sciopero aziendale è stato indetto dai COBAS contro i contratti interinali, differenze salariali, esternalizzazioni dei servizi, sistema informativo e comunicativo ancora non funzionante, su condizioni di lavoro e relazioni industriali.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le info pubblicate sui nostri canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio Stampa