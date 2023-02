Senzatetto trovato morto a Firenze nell'androne di un palazzo

Nel primo pomeriggio di oggi un senzatetto è stato trovato morto nel centro di Firenze, nell'androne di un palazzo in via Bufalini. Ad accorgersi del corpo senza vita, in una zona poco distante dall'ospedale di Santa Maria Nuova, sono stati alcuni passanti che hanno allertato 118 e carabinieri.

Da quanto emerso il decesso sarebbe stato causato dal freddo e dagli stenti. Esclusa causa violenta dagli accertamenti dell'istituto di Medicina legale, dove è stata trasportata la salma che ora sarà consegnata alla famiglia. La vittima aveva 68 anni e proveniva dalla provincia di Lecce, in Puglia.