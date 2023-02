Siena ha una nuova gemella in Montenegro

E’ ufficiale il gemellaggio tra il Comune di Siena e Cetinje, antica capitale reale del Montenegro. Lo ha votato questa mattina, mercoledì 15 febbraio, il consiglio comunale di Siena: la delibera è stata approvata con quindici voti favorevoli e otto astenuti.

Fra Siena e Cetinje si sono tenuti negli ultimi mesi una fitta corrispondenza e un calendario di incontri anche con il Console Onorario del Montenegro per la Toscana “dai quali – come ha sottolineato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – è emersa la disponibilità reciproca ad ogni collaborazione, considerato che il gemellaggio costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di mobilitazione europeista e di cooperazione tra enti locali di Paesi diversi. E’ anche uno strumento straordinario di azione interculturale tra regioni diverse dell’Europa, vince pregiudizi e procura un incontro umano tra paesi diversi, in una prospettiva unitaria, creando legami di amicizia e verifica complementarità economica. Cetinje è stata la città natia di Elena del Montenegro, che fu moglie di Re Vittorio Emanuele III di Savoia e Regina consorte d'Italia, legata alla nostra città. In Montenegro, inoltre, lo studio dell’italiano è particolarmente diffuso e quindi questo gemellaggio diventa di grande interesse anche per le nostre Università. Cultura, lingua, turismo e storia sono dunque le motivazioni che portano a questo gemellaggio”.

“Preso atto – si legge nel documento – della volontà espressa dalle autorità municipali della città di Cetinje di formalizzare con un gemellaggio ufficiale i rapporti tra la loro città e quella di Siena, al fine di avviare una cooperazione per promuovere scambi nei settori dell’imprenditoria, dell’economia e dell’innovazione, della cultura e del patrimonio culturale, dell’istruzione, dello sport e della gioventù, dell’ecologia, dei servizi sanitari nonché in ogni altro campo di interesse tra i due Comuni”.

L’atto approvato demanda alla giunta comunale e al sindaco, ciascuno per la propria competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari per concludere il gemellaggio, unitamente alla sigla ufficiale del gemellaggio da parte dei sindaci di Siena e Cetinje. Siena è già gemellata con la città francese di Avignone dal 1961, con la città tedesca di Wetzlar dal 1987 e con la città di Weimar (Regione Turingia) dal 1993.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa