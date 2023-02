Stadio Franchi, Sgarbi: "Progetto da rivedere". Nardella: "Percorso ormai avviato"

Novità sul rifacimento dello stadio Franchi a Firenze. Dopo gli ultimi rilievi di Icomos, ente Unesco molto critico sul progetto dello studio Arup, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, chiederà alla soprintendenza di Firenze di rivedere la pratica relativa a lavori.

"Ho visto l'appello di Icomos - ha detto Vittorio Sgarbi a La Repubblica - Mi confronterò col ministro Sangiuliano. E chiamerò la soprintendente Ranaldi per pregarla di riprendere in mano la pratica del progetto. Parlerò anche col sindaco Nardella. Non voglio fare guerre, ma il documento di Icomos contiene riflessioni che approvo e che credo possano portare i progettisti a fare delle revisioni. Sono convinto che il progetto possa essere migliorato".

Subito è arrivata la risposta di Dario Nardella. Il sindaco di Firenze ha detto che "il progetto è stato approvato nella Conferenza dei servizi su progetto di fattibilità tecnica ed economica e si sono espresse tutte le realtà istituzionali pubbliche compreso il ministero della Cultura e la sovrintendenza. Queste non hanno manifestato pareri diversi da quelli che sono stati espressi sul progetto di fattibilità. C'è un percorso ormai avviato e condiviso da tutte le autorità con risorse stanziate che altrimenti andrebbero perse. Credo che il Governo dovrebbe fare di questo progetto un esempio e un modello. L'alternativa, se dovessimo perdere i soldi e comunque questo non avverrà, è quella di abbandonare lo stadio. Penso che nessuno lo voglia, Sgarbi per primo".