Stalliere accusato di violenza sessuale su minorenni, chiesto il processo

Un 61enne è accusato di violenza sessuale ai danni di minori e la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio. L'uomo lavorava in un centro ippico del Fiorentino come stalliere e avrebbe aggredito studentesse dei corsi di ippica tra gli 8 e i 15 anni tra il 2014 e il 2021. Tra queste giovani di Empoli, Prato e della provincia fiorentina. Lo riporta la stampa locale. Le indagini dello scorso anno avevano portato al sequestro di un cellulare dove all'interno vi erano 7 foto e 2 video di carattere pedopornografico. Le violenze si sarebbero compiute come palpeggiamenti e in un caso baciando una giovane in bocca.