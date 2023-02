Terremoto Turchia e Siria, conclusa campagna umanitaria di Giorgio Tesi Group

2600 colli, 7248 sacchi e 16 pallet. Sono questi i numeri al termine della raccolta umanitaria promossa per due giorni da Giorgio Tesi Group in collaborazione con il proprio cliente turco Gardensa Cicekcilik in favore delle popolazioni colpite dal sisma che ha devastato Turchia e Siria.

Nella giornata di oggi sono partiti dal polo logistico dell’azienda vivaistica pistoiese i primi due TIR messi a disposizione per il trasporto verso la Turchia del materiale raccolto, che arriveranno nella provincia di Hatay, dove saranno smistati a cura della Protezione Civile Turca.

Nei prossimi giorni partiranno altri mezzi pesanti in modo da garantire l’arrivo di questi beni di prima necessità nel minor tempo possibile.

Un sentito ringraziamento va a Coldiretti Pistoia, alle tante Associazioni, agli Enti, ai colleghi vivaisti e a tutti i privati cittadini, che con il loro contributo hanno consentito di raggiungere questo straordinario risultato che conferma, ancora una volta, la grande solidarietà di Pistoia e del suo territorio.

Fonte: Ufficio Stampa