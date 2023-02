Ubriaco in scooter nell'area pedonale, aveva la patente sospesa

Una denuncia per guida in stato di ebbrezza e multe per migliaia di euro. Sono le conseguenze per uno scooterista che ieri pomeriggio è stato fermato dalla Polizia Municipale in pieno centro storico a Firenze. Una pattuglia del Reparto della Zona Centrale era in via dei Pecori quando hanno visto uno scooter transitare nonostante fosse un’area pedonale. Alla guida un 30enne straniero residente in un comune della provincia che è risultato anche positivo alla prova con l’etilometro. Ma i guai per l’uomo non sono finiti qui. Dagli accertamenti è emerso che aveva la patente sospesa in quanto già denunciato per lo stesso reato e, tra l’altro, non consentiva la guida di motocicli superiori a 125 cc. Il conducente è stato quindi denunciato per guida in stato d'ebrezza e multato per circolazione in area pedonale (83 euro), guida con patente di categoria diversa (1.021 euro) e guida con patente sospesa (sanzione da 2.046 a 8.186 euro)