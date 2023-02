Urla e minacce in galleria, tramvia ferma per un quarto d'ora

Minacce e urla nella galleria di viale Belfiore a Firenze hanno provocato lo stop della linea T2 della tramvia a Firenze per circa 15 minuti. Il fatto è accaduto questa mattina e un 28enne pakistano è stato denunciato per minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio. L'uomo in stato di agitazione brandiva un sasso contro il convoglio. Il 28enne si è calmato solo dopo l'arrivo degli agenti di polizia, che hanno chiamato un'ambulanza per trasferirlo all'ospedale Santa Maria Nuova.