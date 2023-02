A Marciano 29 nuovi appartamenti per l'affitto

Sono 29 gli appartamenti, di metratura variabile da 45 a 80 mq, che sono stati acquistati nei mesi scorsi dalla società La Gioconda srl nel Comune di Marciano della Chiana e che verranno ristrutturati e messi sul mercato per rispondere alla carenza di alloggi in affitto nel Comune di Marciano e nella Valdichiana aretina in generale. Un progetto che parte da lontano e che ha visto l’Amministrazione e il Sindaco impegnarsi in prima persona per risolvere la questione legata ai due lotti di Via Castiglioni, che erano finiti in stato di semi abbandono a causa del fallimento della società che li aveva costruiti. Oggi, dopo che nel corso del tempo si è fatto di tutto per far sì che la zona, a ridosso delle porte del comune, fosse mantenuta in sicurezza, l’Amministrazione ha presentato ufficialmente il progetto di rilancio dell’area. Coinvolta l’importante società fiorentina, che ha deciso di investire per ristrutturare i 29 appartamenti che verranno affittati in tempi piuttosto brevi.

“Il nostro territorio sta crescendo in modo equilibrato – dichiara il Sindaco Maria De Palma – con la zona di Cesa e Badicorte che ha visto l’insediamento di tante nuove realtà produttive. Oggi però ci concentriamo sul capoluogo, per garantire che ci sia la possibilità di lavorare e vivere a Marciano, un piccolo borgo che offre un’ottima qualità della vita e servizi al cittadino, come quelli sanitari, l’ufficio postale che, ricordiamo, adesso è aperto 6 giorni su 7. Sono interventi che possono consentire a tante nuove famiglie di scegliere di mettere radici qui. Siamo lieti – conclude De Palma – che ci sia stato questo importante investimento sul nostro territorio e l’impegno dell’Amministrazione è facilitare il più possibile il progetto, che potrà portare, in un futuro prossimo, ad altri investimenti di riqualificazione dell’intera area.”

Presente alla conferenza stampa il Geometra Loriano Fontanelli in rappresentanza della società La Gioconda srl che ha acquistato i lotti e che ha dichiarato di volersi avvalere di maestranze locali per le operazioni di ristrutturazione, dando ulteriore impulso all’economia del territorio e moltiplicando così i benefici dell’intera operazione.

“Siamo rimasti affascinati da questo borgo – dichiara Loriano Fontanelli – e abbiamo scoperto nell’Amministrazione tutta un partner fondamentale per la realizzazione di questo progetto. I lavori di ristrutturazione inizieranno a breve e saranno abbastanza rapidi. Non si esclude in futuro – conclude Fontanelli - un ulteriore sviluppo, con l’acquisto di uno spazio limitrofo per poter dare pieno corso ad un progetto di rilancio dell’intera area”.