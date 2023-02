A Scandicci 29 cantieri, 45 milioni di investimenti

“Al momento in tutto il territorio di Scandicci sono aperti 29 cantieri pubblici, molti sono nostri, soprattutto per le scuole, per il verde e il miglioramento ambientale, le strade, la riqualificazione degli spazi pubblici, la semipedonalizzazione di via Alerdi e via De Amicis, altri di Publiacqua per le reti idrica e fognaria, di Terna per l’interramento degli elettrodotti e lo smantellamento dei tralicci, di Centria per le nuove reti gas, di Autostrade per i nuovi impianti sportivi e il nuovo giardino pensile sulla galleria artificiale a Casellina. Da oggi, quasi quotidianamente, daremo comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori, sia per la grande maggioranza dei cantieri che procedono in maniera regolare e dei quali in genere parliamo meno, sia dove invece abbiamo difficoltà, che è giusto non nascondere”. Con queste parole il Sindaco Sandro Fallani presenta la campagna di comunicazione dei lavori pubblici in tutto il territorio “Una città per cambiare”. “Il numero dei cantieri che abbiamo è davvero importante, e richiede tanto lavoro che è portato avanti con impegno e competenza soprattutto dagli uffici tecnici del settore Opere pubbliche del nostro Comune”, dice ancora il primo cittadino.

Nello specifico sono in corso 6 cantieri nelle scuole per 25.750.000 di euro, 15 milioni dei quali da Pnrr (sono interessate da cantieri 2 scuole secondarie di primo grado su 3, per 16,750 milioni di euro, e 4 scuole primarie su 7, per 9 milioni di euro): i lavori sono per la nuova scuola primaria montessoriana Toti a San Vincenzo a Torri, la nuova scuola secondaria di primo grado Fermi nell’area Turri, la scuola primaria Pertini a San Giusto, la scuola secondaria di primo grado Altiero Spinelli a San Giusto, la scuola primaria Pettini nella Piana di Settimo, il plesso scolastico Dino Campana in via Allende.

Per lo sport 2 cantieri per 2,9 milioni di euro: nuovi impianti sportivi Casellina e nuove coperture dei campi da tennis e polivalente a San Giusto.

Per il verde pubblico e per opere che portano ad un miglioramento ambientale, 11 cantieri per 10,8 milioni di euro: riqualificazione completa giardino di piazza Repubblica; riqualificazione area verde in via Burchietti; nuovo giardino pensile sulla galleria artificiale dell’A1; riforestazione urbana con 278 nuove piante nell’area interna al Pa4 Padule; raddoppio fontanelli per acqua pubblica di alta qualità di Publiacqua; razionalizzazione delle linee elettriche di Terna, con interramento degli elettrodotti da 132 kv nei quartieri; sostituzione con luci a led per 6600 lampioni e nuovi impianti a Rinaldi, Mosciano, San Martino alla Palma; nuova illuminazione giardino via della Pace Mondiale; nuova illuminazione dell’anello sportivo di San Giusto; ciclopista lungo l’Arno e collegamento ciclabile Passerella di Badia-Resistenza; collettore fognario Pantin-Don Perosi.

Per la riqualificazione di spazi pubblici 3 cantieri per 2,5 milioni di euro: semipedonalizzazione Aleardi De Amicis, completamento della passeggiata cittadina; riqualificazione piazza Cavour a San Giusto; riqualificazione Centro polifunzionale ex Socet a Vingone.

Per strade, sottoservizi e sicurezza, 7 cantieri per 3,348 milioni di euro: riqualificazione via delle Fonti, viale Europa, via Poccianti, largo Spontini; intervento in piazza Kennedy; nuova rete gas a Le Bagnese.

