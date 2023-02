Accusati di assenteismo, 15 dipendenti comunali assolti

Assolti 15 dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo accusati di strisciare il badge e poi di essersi allontanati dall'ufficio per andare fare la spesa, fare colazione al bar, o addirittura andare a fare altri lavoretti. I fatti risalgono al 2017.

Erano accusati a vario titolo di truffa aggravata ai danni di ente pubblico e peculatotte, ma le accuse sono cadute. Il tribunale di Firenze ha assolto otto impiegati per la particolare tenuità dell'offesa: in altre parole il fatto storico esiste ma non è stato ritenuto di particolare importanza. Ciò comporta che l'assoluzione sarà iscritta sul casellario giudiziale e potrà pesare in eventuali futuri procedimenti. Altri sette sono stati invece assolti con la formula piena: il fatto non sussiste. In due, invece, avevano già patteggiato.