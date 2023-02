Apertura Hub Just Eat per riders a Firenze, la soddisfazione di Filt Cgil

“Estrema soddisfazione” per l’apertura dell’hub di Just Eat oggi a Firenze: così Stefano Gorelli di Filt Cgil Firenze.

“Come abbiamo ribadito all’azienda in più di un’occasione negli incontri fatti in questi anni, così come abbiamo sottolineato negli incontri avuti con le Istituzioni e con gli altri players del settore - aggiunge Gorelli -, riteniamo, tra le altre cose, sia di fondamentale importanza la creazione di luoghi che possano avere la funzione di ‘casa’ per i riders, creando così dei punti di riferimento per i lavoratori, degli ambienti di lavoro più sani e che siano un punto di partenza per alzare l’asticella degli standard di sicurezza”.

La Filt Cgil, chiosa il sindacalista, “così come è pronta a schierarsi in prima linea per la tutela dei lavoratori, è sempre disponibile ad instaurare proficue e fruttuose interlocuzioni che portino degli avanzamenti, come in questo caso, dei quali tutte le parti in causa possono trarre beneficio”.

Gorelli, facendo i complimenti a Just Eat “per l’iniziativa presa”, conclude: “Ci auguriamo che questa possa dare il via ad un nuovo modello organizzativo nel food delivery che indirizzi verso la normalizzazione un settore ancora troppo arretrato quando parliamo delle condizioni dei lavoratori”.

