Nuova biblioteca Empoli, 4 giorni di chiusura per completare il trasloco

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, dal 20 al 24 febbraio 2023, resterà chiusa al pubblico per permettere lo svolgimento di tutte le operazioni di trasloco necessarie in vista dell’inaugurazione ufficiale che si terrà sabato 25 febbraio 2023 a partire dalle 10, via Cavour, 36. Tutte le iniziative saranno sospese. Resteranno invece aperti al pubblico come di consueto i punti prestito Ti presto e BiblioCoop.

INAUGURAZIONE - La cerimonia comincerà alle 10, spazio ai saluti istituzionali e, dalle 11, alla Lectio Magistralis del professor Mauro Guerrini (Università degli studi di Firenze) sul tema "Il valore della biblioteca in una società democratica". Nel pomeriggio, alle 17, nella Torre del Racconto, ci sarà l’appuntamento ‘A Zonzo per il Mondo!’, letture in lingua con la bibliotecaria Sanaa. It's English Time! Per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, su prenotazione da effettuare tramite mail all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero 0571 757873.

PUNTI PRESTITO - Il punto "Ti presto" della biblioteca comunale situato alla Casa della Memoria, in via Livornese 42 a Santa Maria, è aperto al pubblico lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19, mentre "Ti presto" al Centro Giovani Avane, negli spazi de La Vela Margherita Hack in via Magolo, il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19. Il punto prestito Bibliocoop, ospitato nella sezione Soci Coop al Centro*Empoli, in via Raffaello Sanzio, è aperto nei giorni lunedì dalle 9 alle 12, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa