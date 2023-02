Torna CarnevalCastelfranco con i carri di Orentano

Sabato 18 febbraio, dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Castelfranco la festa di carnevale con i carri e l'animazione del Carnevale dei bambini di Orentano: CarnevalCastelfranco.

Il Carnevale orentanese si sposta anche nel Capoluogo con una sfilata dei carri allegorici in Piazza XX Settembre per il divertimento dei bambini, con truccabimbi e l'animazione e la musica di Radio Bruno.

L’iniziativa è organizzata dall’Ente Carnevale dei bambini con la collaborazione delle Contrade del Palio dei Barchini con le Ruote e l'associazione teatrale Four Red Roses, e grazie a un sostegno regionale e rientrante tra le attività di animazione del Centro Storico.

Dalle 14,30 alle 17,30,a ingresso libero e gratuito, tutti a ballare in piazza tra musica, maschere e divertimento.

"Sono passati tre anni dall’ultima festa di carnevale in piazza a Castelfranco e non vediamo l’ora che torni – ha commentato il sindaco Toti - . Nel 2020 fu la prima volta che il Carnevale dei Bambini di Orentano si spostava nel Capoluogo e fu un successo. Furono tantissime le famiglie e i bambini presenti. Siamo sicuri che anche questo sabato sarà una bella festa spensierata come dev’essere il carnevale. Facciamo vivere il centro storico, la voglia di partecipare c’è".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa