Gite, mostre e teatro, ripartono le attività di Banca Alta Toscana

Saranno presentate venerdi 17 febbraio le gite sociali promosse da Mutua Alta Toscana in collaborazione con Banca Alta Toscana per l'anno 2023. Nel corso della serata, aperta a tutti, saranno fornite informazioni su programmi di viaggio, costi e modalità di prenotazione alle gite. L'appuntamento è alle ore 21 presso l'auditorium Marcello "Cesare" Fabbri in via IV Novembre, 108 a Quarrata.

"In questi mesi, grazie ad una campagna di adesione promossa dalla Banca, i soci della Mutua sono cresciuti molto fino a raggiungere quota 1600 unità. Allo stesso tempo - continua il presidente di Mutua Alta Toscana Carlo Filippo Spini - sono aumentati i servizi e le strutture sanitarie e commerciali convenzionate con la Mutua e sono ripartite dopo la sospensione dovute alla pandemia alcune iniziative in ambito culturale. In particolare, oltre alle gite, possiamo finalmente tornare a promuovere gli "Incontri d'arte", sei visite guidate gratuite su prenotazione, a partire dal 25 febbraio, a luoghi di fede, d’arte e di cultura delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa. Inoltre, presso l'auditorium della Banca, proponiamo la rassegna teatrale-musicale "Le note... Parole" a cura di Monica Menchi, composta di 4 spettacoli ad ingresso gratuito, la cui prima serata "Edith Piaf: tra storia e mito" è in programma il 23 febbraio".

"Banca Alta Toscana è lieta di riavviare un'attività - quella delle gite sociali - molto apprezzata dai nostri soci, che si era bruscamente interrotta tre anni fa con il deflagrare dell'emergenza Covid" afferma il presidente dell'istituto di credito cooperativo Alberto Vasco Banci. "Finalmente - aggiunge Banci - le condizioni ci consentono di ripartire e di proporre mete che spaziano dalla nostra bellissima Toscana, fino a destinazioni internazionali come Vienna e New York".

Tra le proposte ci sono anche mete segnalate dal Club Giovani Soci di Banca Alta Toscana, il gruppo che raccoglie la compagine sociale under 35. Ad organizzare i pacchetti, in collaborazione con agenzie viaggi del territorio, è la Mutua Alta Toscana, il soggetto nato nel 2019 su iniziativa della Banca per operare a favore degli associati con una specifica attenzione al settore sanitario, sociale, educativo e ricreativo e al fine di promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo complementare al servizio sanitario nazionale.

Fonte: Ufficio stampa