Imbrattata la sede di Forza Italia in viale Corsica a Firenze

“Solidarietà agli amici di Forza Italia. Come dice il detto, è proprio vero che ‘la mamma dei cretini è sempre incinta’. Anche noi della Lega abbiamo subito episodi simili a Firenze, ed è sempre triste dover constatare l’assenza di rispetto per la proprietà privata e per la democrazia di certi soggetti. Se ne facciano una ragione: il centrodestra è maggioranza dell’elettorato e al governo di questo Paese”.

Lo dichiarano il segretario cittadino della Lega e capogruppo a Palazzo Vecchio Federico Bussolin insieme al consigliere regionale Giovanni Galli commentando l’imbrattamento della sede di Forza Italia in viale Corsica

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa