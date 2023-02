La Toscana del vino protagonista di Slow Wine Fair 2023

La Toscana è tra i protagonisti della seconda edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e riunisce ancora una volta 750 cantine selezionate da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.

Tra questi, al 16 febbraio la commissione di assaggio della fiera ha confermato la partecipazione di 96 cantine della Toscana, dove, secondo la guida Slow Wine 2023, il panorama vitivinicolo è in salute non solo grazie ai suoi ottimi vini, ma anche perché le aziende, grandi o piccole, non si accontentano del prestigio personale o del territorio di appartenenza. Ci sono progetti, riflessioni, investimenti, sperimentazioni e rimodulazioni sia in campagna che in cantina, dimostrando un fermento costante. I produttori toscani sentono gli stimoli e reagiscono, raggiungendo un livello di consapevolezza critica che si ripercuote sulla sensibilità interpretativa. Attualizzare la produzione significa rendere i vini intimamente connessi con i loro luoghi di origine, senza finzioni. La qualità dei vini toscani si caratterizza in modo diverso rispetto al passato e non ha bisogno di parametri prestazionali. Questo è dimostrato dalle storie raccolte, che mostrano la dignità territoriale di molti vini toscani, confermando l'autorevolezza e la credibilità della regione.

Ecco la lista delle cantine toscane confermate oggi a Slow Wine Fair:

Provincia di Arezzo

Arnaldo Rossi - Castiglion Fiorentino

Cantina Canaio - Cortona

Fattoria di Romignano - Loro Ciuffenna

Mannucci Droandi - Montevarchi

Migliarina e Montozzi - Bucine

Sagonà - Loro Ciuffena

Tenuta Sette Ponti - Terranuova Bracciolini

Provincia di Firenze

Cantina Ripoli - Barberino Tavarnelle

Casanuova – Thilo Besançon - Figline e Incisa Valdarno

Cigliano di Sopra - San Casciano Val di Pesa

Corzano e Paterno - San Casciano

Cuna - Firenze

Fattoria di Fiano - Certaldo

Fattoria di Poggiopiano – Galardi - Fiesole

Fattoria La Leccia - Firenze

Fattoria Lavacchio - Pontassieve

Fattoria Torre a Cona - Firenze

Gagliole - Panzano in Chianti

La Querce - Impruneta

La Sala del Torriano - San Casciano Val di Pesa

Lamole di Lamole - Greve in Chianti

Le Cinciole - Panzano in Chianti

Montalbino - Montespertoli

Paolo e Lorenzo Marchionni a Vigliano - Firenze

Podere Cianfanelli - Greve in Chianti

Poggio al Sole - Barberino Tavarnelle

Poggio La Noce - Fiesole

Provincia di Grosseto

Antonio Camillo - Manciano

Bakkanali – Seggiano

Civettaio - Civitella paganico

Marco Benvenuti - Magliano in Toscana

Monterò - Magliano in Toscana

Muralia - Roccastrada

Pieriniebrugi - Campagnatico

Podere Riparbella - Massa Marittima

Tenuta Casteani - Gavorrano

Tenuta Montauto - Manciano

Provincia di Livorno

Fattoria di Statiano - Livorno

I Luoghi – Bolgheri - Castagneto Carducci

I Mandorli - Località Belvedere - Suvereto

La Fralluca - Suvereto

Le Palaie - Livorno

Le Querce - Campiglia Marittima

Rigoli - Campiglia Marittima

Tenuta Campo al Signore srl - Castagneto Carducci

Tenuta delle Ripalte - Isola d’Elba – Capoliveri

Provincia di Massa

Monastero dei Frati Bianchi - Fivizzano

Terenzuola - Fosdinovo

Vini Apuani – Carrara

Provincia di Pisa

Caiarossa - Riparbella

Centrale - Pisa

Fattoria di Montemaggio - Radda in chianti

Gianni Moscardini - Santa Luce

Il Colombaio di cencio Gaiole in chianti

Gli Archi - Fauglia

Kippis - Pisa

La nascosta - Castiglione d’Orcia

Tenuta di Capezzana - Carmignano (po) loc. Seano

Toscani - Casale Marittimo

Provincia di Prato

Tenuta di Capezzana - Carmignano

Provincia di Siena

Alessandro Tofanari - San Gimignano

Cappellasantandrea - San Gimignano

Castello Tricerchi - Montalcino

Caparsa - Radda in Chianti

Cesani Vincenzo - San Gimignano

Col d'Orcia - Montalcino

Contucci - Montepulciano

Cupano - Montalcino

Fattoria del Pino - Montalcino

Fattoria di Montemaggio - Radda in Chianti

Fattoria di Ripa d’Orcia - Castiglione d’Orcia

Fornacina - Montalcino

Il Colombaio di Santa Chiara - San Gimignano

Il Molinaccio di Montepulciano - Montepulciano

Il Palagione - San Gimignano

Il Paradiso di Frassina - Montalcino

La Nascosta - Castiglione D’Orcia

L'Erta di Radda - Radda in Chianti

La Palazzetta - Montalcino

Le Chiuse - Montalcino

Le Verzure - Murlo

Lisini - Montalcino

Montenidoli - San Gimignano

Panizzi San Gimignano

Patrizia Cencioni - Montalcino

Pian delle Querci - Montalcino

Poci - Radda in Chianti

Poggio Il Castellare - Montalcino

Ridolfi - Montalcino

Tenuta Casabianca - Murlo

Terre Nere Campigli Vallone - Monteroni d’Arbia

Terra Quercus - Sarteano

Tiberini - Montepulciano

Tolaini - Castelnuovo Berardenga

Tollena - San Gimignano

Torre alle Tolfe - Siena

Il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow

Appassionati e professionisti del settore sono chiamati a dar vita a una delle principali iniziative – e novità – di Slow Wine Fair 2023: il Premio alle migliori Carte dei vini. Si tratta di un ulteriore tassello nato dalla collaborazione tra Slow Food e Milano Wine Week per valorizzare il lavoro di chi promuove la cultura del bere bene e del vino buono pulito e giusto, e per rafforzare il legame tra locali che incentrano le proprie selezioni su vini di questo tipo e winelovers.

Dopo aver raccolto oltre 150 candidature da parte del pubblico e aver effettuato una prima scrematura, a BolognaFiere, lunedì 27, è una giuria di esperti a decretare i premiati tra enoteche, ristoranti, winebar e osterie che si sono distinti per le loro selezioni territoriali e tematiche.

Ecco l’elenco dei locali toscani candidati per ogni categoria.

Scopri qui la lista completa.

Migliore selezione di vini certificati (biologici e/o biodinamici)

Alle vettovaglie – Livorno

Azzighe – Livorno

Casa del vino – Firenze

Enoteca bruni – Firenze

Il magazzino – Pisa

Plantago – Prato

Taverna pane e vino – Cortona

Wild wine in love darlin’ – Prato

Migliore selezione di vini con il buon rapporto qualità prezzo

Alle vettovaglie – Livorno

Azzighe – Livorno

Il vinaio – Livorno

La lampara - Lido di Camaiore

Megabono – Prato

Migliore selezione di vini provenienti da vitigni autoctoni “minori”

Alle vettovaglie – Livorno

Azzighe – Livorno

Casa del vino – Firenze

Il magazzino – Pisa

La lampara - lido di Camaiore

Megabono – Prato

Trattoria da Burde – Firenze

Vinoteca al chianti - Impruneta

Premio carta vini terroir – Barolo, Austria, Chianti classico, Irpinia

Alle vettovaglie – Livorno

Azzighe – Livorno

Trattoria da Burde – Firenze

Vinoteca al chianti - Impruneta

