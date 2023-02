Le centrali a biomasse per le scuole di Fucecchio, visita guidata

Tecnologia green e energia a chilometro zero. Sono entrate ormai in funzione a pieno regime le due centrali a biomasse che, grazie al cippato ricavato dai boschi delle Cerbaie, alimentano in modo totalmente ecosostenibile la produzione di acqua calda e gli impianti di riscaldamento delle scuole di Querce e Pinete. L'amministrazione comunale di Fucecchio ha così deciso di organizzare una visita guidata per mostrare a tutti gli interessati le modalità con cui le due centrali concorrono a fornire energia in maniera green. L'appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio, con ritrovo alle ore 10.30 presso la scuola primaria Collodi di Querce (via Provinciale Pesciatina 185), uno dei plessi alimentati dalle centrali. Oltre al sindaco Alessio Spinelli e all'assessore all'ambiente Valentina Russoniello, parteciperà Stefano Busoni, presidente del circolo Legambiente Empolese Valdelsa, e saranno presenti gli insegnanti e i bambini e le bambine delle scuole.

Le due centrali e biomasse utilizzano una tecnologia che unisce il risparmio energetico all'utilizzo di prodotti presenti sul territorio, una sorta di filiera corta dell'energia che abbatte costi e inquinamento. Un progetto che il Comune di Fucecchio ha portato a termine con una spesa di poco superiore ai 300 mila euro ma beneficiando di un finanziamento di 193 mila euro della Regione Toscana e ottenendo anche il sostegno di Anci Toscana, impegnata in una campagna di valorizzazione delle biomasse agro forestali ad uso energetico.

L'invito alla presentazione è esteso a tutte le associazioni e ai cittadini, in particolar modo a coloro che vivono nei pressi delle due scuole e che, qualora fossero interessati, potrebbero valutare insieme all'amministrazione comunale la possibilità di utilizzare le centrali a biomasse anche per riscaldare la propria abitazione attraverso un impianto di teleriscaldamento collegato direttamente all'impianto che si trova nel resede dei plessi scolastici.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa