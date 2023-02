Morta 17enne rimasta intossicata nell'incendio della casa famiglia

L'incendio scaturito nella sua camera della casa famiglia le è stato fatale. La 17enne intossicata nel Pistoiese è morta la notte scorsa nell'ospedale di Pistoia dopo il ricovero in terapia intensiva. Gli accertamenti sulle cause dell'incendio, partito dall'armadio con vari vestiti all'interno, sono ancora in corso da parte dei carabinieri. In quell'occasione la struttura per soggetti fragili venne evacuata ma non ci furono conseguenze per gli altri ospiti.