Open Day alla Misericordia di Empoli, nuovi volontari sono sempre graditi

La Misericordia di Empoli ha promosso per sabato 18 febbraio nella storica sede di via Cavour un'iniziativa che ha lo scopo di avvicinare giovani e meno giovani alla confraternita e alle sue molteplici attività.

“Per la verità - spiega il Governatore Pier Luigi Ciari - la nostra Misericordia è un’oasi felice e non sembra sfiorata dalla sempre più diffusa crisi del volontariato. Ogni anno si registrano fra i 30 e i 40 ingressi e ad oggi possiamo contare su circa 400 volontari. Tuttavia - aggiunge il Governatore - è importante far conoscere le nostre attività nella prospettiva di incrementare il numero dei volontari. E’per questo che abbiamo promosso per sabato prossimo una sorta di Open day”.

Il programma di sabato 18 prevede alle 10 il saluto di benvenuto seguito da un video di presentazione della Misericordia. Nel corso della mattinata saranno poi illustrati i vari settori di intervento con le proiezioni di apposite slide e il racconto delle esperienze dei volontari. Verrà poi specificato l’iter seguito dal volontario che voglia far parte della Misericordia.

All’Open Day interverranno volontari e dipendenti della Mensa, dell’Emporio Solidale e dei settori Infermi, Formazione, Protezione Civile, Assistenza Domiciliare, Centrale Operativa, Casa del Noi e Migranti. Saranno presenti anche i volontari del Servizio Civile e coloro che si occupano dei Corsi di lingua italiana.

Tutto questo con l’invito a partecipare a una giornata rivolta a tutti coloro che sono interessati a diventare volontari e che si propone come imperdibile occasione per conoscere più da vicino la Misericordia e i modi con cui quotidianamente si pone al servizio degli altri.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa