Picchiano per rubare Rolex e contanti, rapinati in chiusura dell'azienda

Il titolare di un'azienda di pelletteria e il responsabile del negozio, entrambi cinesi, sono stati rapinati ieri sera alle 22 in zona Tevere a Sesto Fiorentino dopo la chiusura dell'azienda. I malviventi erano armati di coltello e si sono appropriati di due Rolex e di 1.800 euro contenuti in un borsello. Per farlo hanno minacciato e picchiato uno dei due, causando la tumefazione all'occhio destro. I malfattori si sono allontanati a bordo di un'auto condotta da altro complice. Un cinese portato a Careggi per tumefazione occhio destro, in corso di prognosi e diagnosi. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Signa per sopralluogo ed indagini.