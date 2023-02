Talento e merito in festa: consegna dei diplomi di licenza, licenza magistrale e PhD alla Sant'Anna

Talento e merito in festa: sabato 18 febbraioin aula magna, si tiene la cerimonia di consegna dei diplomi di Licenza, Licenza magistrale e PhD a circa 150 tra allieve e allievi della Scuola Superiore Sant’Anna che hanno concluso il loro percorso di studio. In apertura di cerimonia, alle 11.00, sono previsti gli interventi della rettrice Sabina Nuti, della prorettrice Arianna Menciassi, dei presidi delle Classi di Scienze Sociali e Sperimentali, rispettivamente la preside Anna Loretoni e il preside Cesare Stefanini. Alle 11.45 inizia la consegna dei diplomi di Licenza e Licenza magistrale, seguono le iniziative in ricordo di Samuel Picchi, dipendente della Scuola Superiore Sant'Anna scomparso prematuramente, e il saluto del presidente dell’Associazione ex allievi Ugo Faraguna.

Alle 15.00 la cerimonia prosegue con la sessione dedicata ai PhD, preceduta dai nuovi interventi della rettrice Sabina Nuti, della prorettrice Arianna Menciassi, del rappresentante delle coordinatrici e dei coordinatori di PhD Fabio Iraldo. Segue la consegna dei diplomi del PhD in Agrobiodiversity da parte del coordinatore Mario Enrico Pè; del PhD in Agrobiosciences da parte della coordinatrice Laura Ercoli; del PhD in BioRobotics da parte della coordinatrice Arianna Menciassi; del PhD in Emerging Digital Technologies da parte del coordinatore Luca Valcarenghi; del PhD in Translational Medicine da parte del coordinatore Claudio Passino; del PhD in Economics da parte del coordinatore Alessio Moneta; del PhD in Management Innovation, Sustainability and Healthcare da parte del coordinatore Fabio Iraldo; del PhD in Human Rights and Global Politics da parte della coordinatrice Barbara Henry; del PhD in Law da parte del coordinatore Gianluigi Palombella.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa