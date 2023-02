Va in escandescenze in ospedale, colpisce a calci infermiera e distrugge uno schermo: denunciato

Un 28enne è stato denunciato dopo aver preso a calci un'infermiera e scagliato un sasso contro un monitor nella sala d'attesa del pronto soccorso. È accaduto nel pomeriggio all'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli.

L'uomo, originario del Pakistan, è stato bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto. Per lui è scattata una denuncia per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio, danneggiamento e violazione delle norme sull'immigrazione. L'uomo era in stato di alterazione psicofisica quando è stato bloccato dai carabinieri.

Da quanto appreso aveva trascorso la notte in ospedale per accertamenti e oggi pomeriggio, in attesa di una visita al pronto soccorso, avrebbe aggredito un'infermiera. Dopo essere stato calmato è stato portato negli uffici dei carabinieri Oltrarno. Il giorno precedente era stato denunciato dalla polizia per un episodio analogo.