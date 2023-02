Con sindrome di down, fa alternanza scuola-lavoro all'Esselunga: la storia di Chiara Mei

Chiara Mei ha 20 anni, frequenta la 5aA del Liceo artistico coreutico e musicale “Passaglia” di Lucca e da qualche settimana, per il progetto di alternanza scuola/lavoro, è impegnata all’Esselunga di San Concordio (Lucca). Con la divisa ufficiale e il suo cartellino, affiancata dal tutor della scuola, una mattina alla settimana raggiunge il punto vendita e si occupa di sistemare i prodotti sugli scaffali e smaltire gli imballaggi. Niente di strano, all’apparenza, ed è proprio questa la notizia. Perché Chiara è una vivace e simpaticissima ragazza con sindrome di Down.

Questo significativo traguardo nel percorso di abbattimento delle barriere che ancora oggi riguardano e limitano le persone con disabilità fisiche e intellettive è stato raggiunto grazie alla caparbietà della famiglia di Chiara e alla disponibilità e alla professionalità della catena di supermarket Esselunga che ha creduto nelle sue potenzialità. Dopo i colloqui di rito e le opportune visite mediche, Chiara ha potuto iniziare questa esperienza preziosa per la sua formazione.

La famiglia di Chiara ringrazia l'ufficio personale della Sede Esselunga di Osmannoro (Firenze) per aver evaso tutte le necessarie pratiche burocratiche, l'HR Manager Federico Corsini, il vicedirettore Michele Picchetti e il direttore del negozio Esselunga di Lucca San Concordio Iacopo Romani per la gentilezza e l'umanità dimostrate. Naturalmente un sentito ringraziamento va anche a tutto lo staff del Liceo Passaglia.