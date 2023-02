Rider trovato con la patente falsa, denunciato a Siena

Giovedì sera le volanti della questura di Siena hanno bloccato in via Pantaneto un rider che, alla guida del suo ciclomotore, sfrecciava per i vicoli durante l’effettuazione delle consegne, ponendo potenzialmente in pericolo i pedoni.

Al controllo ha esibito agli agenti una patente di guida polacca che però ha destato sospetti.

Eseguiti ulteriori e accurati accertamenti gli agenti ne hanno accertano la falsità.

L’uomo, un 24enne pakistano regolarmente dimorante a Siena, è stato accompagnato negli uffici della Questura per le previste operazioni di identificazione.

Al termine dell’attività, è stato denunciato alla procura di Siena per la falsificazione del documento di guida.

E’ stato anche sanzionato per oltre 5mila euro per la guida senza patente e lo scooter gli è stato sequestrato.