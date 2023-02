Allo Shalom spettacolo per l'Emporio solidale

E' in programma domenica 26 febbraio alle 17.15 un concerto al teatro Shalom il cui ricavato sarà devoluto all'Emporio solidale di via XI febbraio. Protagonisti I Tabù, gruppo nato negli anni 70 in via XX settembre, che porterà in scena lo spettacolo 'il nostro canto libero' con musiche di Lucio Battisti. All'interno della rappresentazione, oltre ovviamente alla musica, sono in programma coreografie e recita di poesie che renderanno ancora più interessante lo spettacolo. Il costo del biglietto è di 15 euro ed il ricavato, al netto delle spese vive per il teatro, sarà interamente devoluto per l'acquisto di prodotti da destinare all'Emporio solidale. i biglietti si possono già prenotare al numero 328 185 6035 o comprare anche presso l'Emporio solidale