Bullismo e cyberbullismo, i carabinieri di Volterra incontrano gli studenti

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità avviata a favore degli studenti, dall’Arma dei Carabinieri a livello nazionale.

Questa volta l’evento si è tenuto ieri mattina a Volterra , dove il Comandante della Compagnia Carabinieri ha incontrato gli studenti delle classi seconde dell’Istituto di Istruzione Superiore "Carducci", per una conferenza sui delicati argomenti del bullismo e cyberbullismo. Nell’occasione sono state evidenziate le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti ed in particolare, è stato spiegato che il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Inoltre, la differenza principale tra bullismo e cyberbullismo risiede nel luogo dove questi eventi si sviluppano; nel caso del bullismo, l’aggressione fisica o psicologica, avviene in un luogo reale, dove vittima e carnefice sono faccia a faccia; nel cyberbullismo, invece, si diffonde in internet e sui social, adattandosi alle regole della rete. La conferenza, che ha riscosso l’interesse da parte dei giovani, si è conclusa con i ringraziamenti da parte di tutti i docenti presenti.