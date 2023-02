Careggi dedica l'8 marzo al cuore delle donne: visite cardiologiche gratuite

A partire dal 20 febbraio 2023 sarà attivato dall’Azienda ospedaliero – universitaria Careggi di Firenze il numero 0557949582 dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì, per prenotare visite ed esami per la prevenzione cardiologica femminile, riservata alle donne che non hanno mai fatto una visita cardiologica.

L’iniziativa è in programma l’8 marzo, in occasione della Festa della donna, dalle 14:30 alle 18:30 e prevede visite specialistiche per l’analisi del profilo di rischio cardiovascolare femminile nelle persone che non si sono mai sottoposte ad alcuna valutazione specialistica.

Le prestazioni, prenotabili fino ad esaurimento posti, saranno eseguite negli ambulatori delle Malattie Aterotrombotiche, dirette dalla professoressa Rossella Marcucci, al piano terra del padiglione 15, Piastra dei servizi, nel viale San Damiano dell’area sanitaria dell’Ospedale Careggi.

La giornata di prevenzione – spiega Marcucci – è organizzata nell’ambito del Dipartimento Cardio toraco vascolare diretto dal dottor Brunetto Alterini, in collaborazione con la Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari diretta dal professor Carlo Di Mario dell’Università di Firenze.

Le donne – ricorda Marcucci – presentano una mortalità superiore di 1,5 volte rispetto agli uomini entro 1 anno da un infarto miocardico. La conoscenza dei più comuni fattori di rischio e la valutazione del proprio stato di salute, anche con l’utilizzo di specifici indicatori, rappresenta il primo passo per combattere la malattia cardiovascolare e salvare la vita delle donne.

Fumo, sedentarietà, diabete, ipertensione, colesterolo elevato, eccessiva alimentazione e obesità – conclude Marcucci – sono i principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e la Festa della donna può essere una buona occasione per pensare al nostro cuore anche dal punto di vista sanitario.

Fonte: AOU Careggi - Ufficio stampa