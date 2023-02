Colpito in strada alla periferia di Firenze, uomo muore in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi un uomo è morto a Firenze. Da quanto emerso sembra che all'origine del decesso ci sia una lite avvenuta in strada, in via Paganini. La vittima non è ancora stata identificata ma dalle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di origine straniera.

Sono in corso le indagini della polizia, che al momento ha rintracciato due persone. L'uomo sarebbe stato colpito e trasportato dai soccorsi in ospedale, dove è deceduto. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti nella via, situata alla periferia della città.