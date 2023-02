Colpo della Kemas Lamipel S.Croce: battuta la capolista Vibo Valentia

Momento di grande entusiasmo per la Kemas Lamipel S. Croce e per tutti i tifosi dei Lupi. Il successo interno ai danni della capolista Vibo Valentia, il quinto in sei gare, nel girone di ritorno, ha avvicinato la squadra di Mastrangelo al secondo posto, -1 da BCC Castellana; la Tonno Callipo, invece, rimane ancora fuori portata (-7).

La squadra ha trovato certezze, con la diagonale Coscione-Motzo che nel match di domenica scorsa ha davvero impressionato, oltre alla precisione nei primi tocchi, al gioco al centro, alla continuità dai nove metri…tutti aspetti, assieme ad altri, su cui lo staff tecnico biancorosso lavora da inizio stagione. Si sono registrati, con Vibo, numeri importanti anche a muro: ben 11 vincenti. La 7^ giornata di ritorno porterà adesso i biancorossi al Palazzetto dello Sport di Porto Viro, al cospetto di una Delta Group che è la sesta forza del torneo: 31 punti, 11 vinte e 8 perse.

Il match di andata, terminato 3-1 per la Kemas Lamipel, capitò nel momento più difficile della stagione, con Colli e soci reduci da quattro sconfitte in serie. La partita di ritorno, invece, arriva in un momento diametralmente opposto, con i Lupi in grande spolvero e stabilmente sul podio da diverse settimane. Porto Viro ha perso l’ultima volta tra le mura amiche contro Grottazzolina, il 4 Dicembre, e ha una guida tecnica di alto livello, Matteo Battocchio, campione europeo la scorsa estate con la nazionale italiana Under 20.

GLI AVVERSARI: pedina fondamentale dei veneti è Fernando Gabriel Garnica, detto Fefè, vincitore di campionato e Coppa Italia la scorsa stagione, con la Conad Reggio Emilia di coach Mastrangelo. Garnica, palleggiatore classe 1980, è anche “ex” dei Lupi S. Croce, società in cui ha militato nel lontano 2011-12. Opposto è il polacco Bartosz Krzysiek, secondo anno a Porto Viro e in Italia. In posto quattro Marco Pierotti e Felice Sette, con l’esperto Filippo Vedovotto spesso impiegato anche a gara in corso. Al centro, dovrebbero partire Matteo Sperandio, che è un po’ bandiera e memoria storica del gruppo, avendo vissuto anche gli anni dell’A3 a partire dal 2019, e Alex Erati, lo scorso anno in Superlega con Ravenna. A disposizione la vecchia conoscenza Rocco Barone. Da libero giostrerà Davide Russo, che è il più giovane in un roster molto molto esperto; il giocatore pugliese è classe 2001 ed è cresciuto pallavolisticamente ad Alessano, con l’eccezione delle due ultime stagioni spese a Lagonegro e Vibo. L’altro interprete del ruolo è Egon Lamprecht.

ARBITRERANNO: Enrico Autuori e Stefano Armandola

DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (1^ All.): “Porto Viro non è una sorpresa, è una squadra che doveva stare là. E piena di ragazzi che ho allenato, a parte Garnica, con me lo scorso anno, conto Bellei, Vedovotto, Erati, Barone, Russo. Lo stesso assistant coach, Mattioli, ha lavorato con me a Reggio Emilia nella passata stagione. Sono persone con cui ho condiviso tanti bei momenti, la partita per me avrà un sapore particolare. Sarà una gara difficile, su un campo difficile, ma non ci sono alibi: sappiamo che dovremo essere pronti a una battaglia, è un momento importante del campionato, per tutti ma in modo particolare per noi”.

Leonardo Colli (Capitano): “Il fattore campo sta condizionando questo campionato, per noi, ma non solo: tutti giocano meglio in casa propria. Noi siamo in una zona alta della classifica, e se vogliamo rimanerci dobbiamo cercare di cambiare qualcosa quando andiamo in trasferta. Stiamo ragionando su questo e lavorando, sia tra noi che con lo staff. Proveremo a farlo da questo week-end. Vorrei ringraziare il nostro tifo, ci regala emozioni importantissime. Gli chiedo di continuare a sostenerci come stanno facendo.”.

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER:

PORTO VIRO: 1 Erati Alex C, 2 Zorzi Enrico P, 3 Russo Davide Luigi L, 4 Vedovotto Filippo S, 7 Sette Felice S, 8 Lamprecht Egon L, 9 Barone Rocco C, 10 Maccarone Graziano C, 11 Garnica Fernando P, 13 Bellei Giacomo S, 14 Pierotti Marco S, 15 Sperandio Matteo C, 17 Krzysiek Bartosz O, 18 Iervolino Riccardo S.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

LA GIORNATA (20^ giornata, 18-19 febbraio 2023)

HRK Motta di Livenza-Agnelli Tipiesse Bergamo 3-1

Delta Group Porto Viro-Kemas Lamipel S. Croce

Tonno Callipo Vibo Valentia-BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Pool Libertas Cantù-BCC Castellana Grotte

Conad Reggio Emilia-Gruppo Consoli Mc Donald’s Brescia

Consar RCM Ravenna-Cave del Sole Lagonegro

Videx Yuasa Grottazzolina-Tinet Prata di Pordenone