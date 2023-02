Controlli sulla sicurezza sul lavoro nel Livornese: multato un cantiere a Cecina

Prosegue la campagna di controlli in materia di sicurezza sul lavoro da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e limitare incidenti che troppo spesso hanno terribili conseguenze.

Al riguardo i Carabinieri del NIL di Livorno in collaborazione con colleghi della Stazione di Cecina, hanno sanzionato un imprenditore edile, un 38enne di origini albanesi ma residente a Cecina, a cui sono state elevate ammende per un ammontare complessivo di oltre 1.200 euro.

In particolare nel corso dell’ispezione in un cantiere di Cecina, i Carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità nell’impalcatura che è risultata carente, in alcune parti, di adeguati punti di ancoraggio alla costruzione; elementi molto importanti che la legge impone, tra le altre cose, a tutela dei lavoratori in quota e di coloro che si trovino a passare sotto o nelle immediate vicinanze dei ponteggi.

Non solo, ma a mettere a rischio la sicurezza degli operai impiegati è stata anche l’assenza, riscontrata dai militari, del piano operativo di sicurezza (c.d. POS) e del Pi.M.U.S., ossia il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi che deve obbligatoriamente essere tenuto a disposizione in loco.

L’attività posta in essere dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno rientra in una più ampia campagna di controlli sui cantieri, in particolare quelli edili, fortemente voluta dall’Arma dei Carabinieri per prevenire ed arginare il tragico fenomeno degli incidenti sul lavoro.