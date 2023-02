Convenzione museale tra Certaldo e San Gimignano, la Lega: "Bene l'accordo, noi lo avevamo già proposto"

Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo fra Comune di Certaldo e FAI (Fondo Ambiente Italiano) per una convenzione museale tra Casa Boccaccio e Torre Campatelli a San Gimignano.

Siamo lieti - dichiarano i Consiglieri comunali della Lega, Palazzo e Baldini - dell'iniziativa avanzata fra le parti. Soddisfatti anche perché già in passato, con una Mozione, ci eravamo fatti promotori di una richiesta per approfondire i rapporti con le realtà senesi. Proposta respinta a suo tempo dalla maggioranza.

Oggi, invece - continuano i leghisti - notiamo come si siano ravveduti anche alla luce di una idea di buon senso, maturata dal nostro gruppo consiliare.

Interpretiamo questo accordo come un primo passo per ulteriori azioni da realizzare per Certaldo, auspicando che già a partire dal prossimo anno, con la nuova Amministrazione di centrodestra possano scaturire altre iniziative in questa prospettiva strategica ed efficace.

Come al solito - concludono Palazzo e Baldini - abbiamo anticipato le mosse dell'Amministrazione, solitamente sorda e poco attenta alle necessità locali, capace di ravvedersi con la mano anche di una opposizione di buon senso e costruttiva.

Lega - Salvini Certaldo