Giorno del Ricordo, partecipata commemorazione a Vinci con l'Unione Istriani

"Importante il recepimento della nostra proposta per questa iniziativa di commemorazione dei martiri delle Foibe patrocinata dal comune. Un gesto importante la presenza del sindaco Giuseppe Torchia ed il lavoro organizzativo dell'assessore Mila Chini. Grazie al presidente Toscano dell'Unione Istriani Giampaolo Giannelli per la sua presenza, e l'importante testimonianza di memoria storica. La partecipazione di tanti cittadini, ed amministratori delle imprese val d'Elsa quali Andrea Poggianti, Leonardo Pilastri, il consigliere di San Miniato Roberto Ferraro, insieme alla presenza di un grande esponente dell'Anpi come Giorgio Pedani, hanno sottolineato una mutata sensibilità, verso una vicenda storica per troppi anni tenuta nell'oblio". Dichiarano i consiglieri di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi.

Fonte: Ufficio stampa