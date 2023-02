Grave incidente a Lucca, 20enne in moto finisce contro l'arco dell'acquedotto

Grave incidente questo pomeriggio a Lucca dove un giovane in moto è andato a finire contro l'arco dell'acquedotto del Nottolini, in via di Sorbano del Giudice. Il ragazzo, di 20 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cisanello di Pisa.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane stava viaggiando in moto verso San Concordio quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire contro l'arco. Immediatamente intervenuti i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza. Sul posto anche l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento all'ospedale di Pisa.