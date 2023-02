Guida in stato di ebbrezza, non rispetta il divieto di ritorno a Pisa: due denunce

Notte di controlli a Pisa da parte dei carabinieri, che hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza e inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Durante il servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato all'alt e sottoposto al test con etilometro un uomo alla guida. Il tasso alcolemico è risultato essere pari a 1,01 g/l, oltre il limite consentito. Oltre al ritiro della patente di guida, l'automobilista è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Nel corso della serata, i carabinieri hanno fermato un altro uomo, risultato gravato della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, in corso di validità. Anche per lui è scattata la denuncia.