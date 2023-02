Incendio in un appartamento a Pontassieve, nessuna persona coinvolta

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento a Pontassieve, in via Giacomo Matteotti. Sul posto, intorno alle 15.20, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve. Evacuate due donne, che si trovavano negli appartamenti ai piani superiori dall'abitazione in cui si è originato l'incendio, estinto dai vigili del fuoco.

Al termine delle operazioni di bonifica, l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine.