Nonlobuttovia Mobili, appuntamento negli spazi in piazza Guido Guerra

Il mercatino del riuso e del riciclo Nonlobuttovia, nelle sedi di piazza Guido Guerra e di Avane (in via Magolo), ha proseguito la sua attività anche nel mese di febbraio 2023. Mobili di varie grandezze e tipologie, in buono stato, oggettistica di tutti i generi, da utensili casalinghi al vestiario, e molto altro ancora è ciò che si può trovare nelle due strutture.



L'ultimo appuntamento del mese è in programma con Nonlobuttovia mobili, nei locali al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guerra (lato parcheggio alberato), giovedì 23 febbraio dalle 10 alle 12.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa